2. Bundesliga heute: Schalke - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 01.09.2024, um 13:30 Uhr, kommt es in der Veltins-Arena zu einem historischen Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln. Es ist das 99. Duell der beiden Traditionsvereine seit der Bundesliga-Gründung, jedoch das erste in der 2. Bundesliga. Der 1. FC Köln hat gegen keinen anderen Verein mehr Pflichtspielsiege im Profifußball gefeiert als gegen Schalke (45). Zudem sind die Kölner seit acht Pflichtspielen gegen die Knappen ungeschlagen (4 Siege, vier Unentschieden).

Schalke - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Spieler, der besonders im Fokus steht, ist Dejan Ljubicic vom 1. FC Köln. Der Österreicher erzielte am 3. Spieltag seinen zweiten Pflichtspiel-Doppelpack für die Geißböcke und kommt in dieser Zweitliga-Saison auf die meisten Schussbeteiligungen (21 - zwölf Schüsse, neun Schussvorlagen), Sprints (104) und intensiven Läufe (282) aller Spieler. Seine Form und Einsatzbereitschaft könnten entscheidend für den Ausgang des Spiels sein, insbesondere gegen eine Schalker Mannschaft, die zuletzt Schwierigkeiten gegen Absteiger hatte.

Schalke hofft auf Heimstärke

Der FC Schalke 04 kann sich auf seine beeindruckende Heimstärke verlassen. Die Königsblauen sind seit neun Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (6 Siege, drei Unentschieden), länger als jeder andere Zweitligist derzeit. Beim 5:1 gegen Braunschweig am 1. Spieltag erzielte Schalke erstmals seit dem Abstieg 2022 fünf Tore in einem BL2-Spiel und könnte nun erstmals seit 1990 mit zwei Heimsiegen in eine BL2-Saison starten. Besonders Kenan Karaman ist in Topform und traf in acht seiner letzten neun Zweitliga-Heimspiele.