Darmstadts Trainer Lieberknecht zurückgetreten

Nach dem Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga ist Torsten Lieberknecht als Trainer des Absteigers Darmstadt 98 zurückgetreten. Dies bestätigte der Klub am Sonntag. „Nach interner Analyse und mehreren intensiven Gesprächen aller Beteiligten hat der 51-Jährige darum gebeten, die Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins zu beenden“, hieß es in einer Mitteilung. Am Samstag hatte Darmstadt ein 0:4 (0:2) bei der SV Elversberg kassiert.