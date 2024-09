Hannover eine Heimmacht: 96 schlägt auch Kaiserslautern

Hannover 96 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga auch dank seiner Heimstärke in die Spitzengruppe geschoben. Die Niedersachsen von Trainer Stefan Leitl gewannen mit 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern und feierten damit im eigenen Stadion den dritten Saisonsieg im dritten Spiel. Dazu eroberten die 96er mit nun zehn Punkten zumindest vorübergehend Relegationsplatz drei.

Die Antwort folgte erst nach dem Seitenwechsel, als Ache per Kopf abstaubte. 96-Torhüter Ron-Robert Zieler war machtlos, nachdem er den Ball zunächst an die Latte gelenkt hatte. Nach dem Ausgleich drängten beide Teams auf den nächsten Treffer. Dieser gelang Hannover: Christiansens abgefälschter Kopfball nach einer Ecke flog unhaltbar ins Tor. Momuluh setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.