Hertha BSC patzt gegen Elversberg

Die Berliner verpassen den Sprung in die Spitzengruppe der zweiten Liga.

Die Berliner verpassen den Sprung in die Spitzengruppe der zweiten Liga.

Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen neuerlichen Rückschlag kassiert. Gegen die SV Elversberg verloren die Berliner am Sonntag mit 1:4 (0:2) und verpassten den Sprung in die Spitzengruppe. Hertha tritt nach der dritten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld auf der Stelle. Elversberg vergrößerte durch den zweiten Sieg den Abstand zur Gefahrenzone.