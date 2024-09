HSV löst Vertrag mit Vuskovic auf - und verlängert ab 2026

Wie der HSV am Montag mitteilte, unterzeichnet Vuskovic beim HSV einen neuen Vertrag als Lizenzspieler ab 2026. Dieser Kontrakt werde "sehr stark leistungsbezogen" sein. "Wir bieten Mario damit eine Perspektive und dem HSV eine Chance", sagte Hamburgs Sportvorstand Stefan Kuntz: "Wir alle wissen, dass eine Rückkehr in den Profispielbetrieb nach einer vierjährigen Sperre keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind jedoch überzeugt davon, dass Mario die Fähigkeiten und den Kampfgeist besitzt, um eine Rückkehr zu meistern. Und wir sind bereit, ihn auf diesem Weg weiterhin bestmöglich zu unterstützen."

Ende August hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS die vierjährige Sperre gegen Vuskovic bestätigt. Die vorläufige Suspendierung, die seit dem 15. November 2022 in Kraft war, wird vom Gericht angerechnet. Bei dem 22-Jährigen war am 16. September 2022 in einer am HSV-Trainingszentrum von der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) genommenen Dopingprobe EPO nachgewiesen worden. Die Analyse der B-Probe bestätigte später das Ergebnis.