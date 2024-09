HSV verlängert langfristig mit Flügelflitzer Baldé

Der gebürtige Hamburger Fabio Baldé kam in allen bisherigen vier Zweitligaspielen der laufenden Saison zum Einsatz.

Der Hamburger SV hat sein Eigengewächs Fabio Baldé (19) mit einem Profivertrag ausgestattet und langfristig an sich gebunden. Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt, machte aber keine Angaben zu Details. Laut Medienberichten verlängerte der Offensivspieler um weitere drei Jahre bis 2029. Baldé war 2020 vom SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt zum HSV gewechselt.

Der gebürtige Hamburger kam in allen bisherigen vier Zweitligaspielen der laufenden Saison zum Einsatz, im DFB-Pokalspiel in Meppen (7:1) erzielte der Teenager seinen ersten Pflichtspieltreffer für den HSV. „Fabio hat in den vergangenen Monaten eine enorme Entwicklung genommen und sich nicht zuletzt durch gute Trainings- und Spielleistungen bei unserer U21 für die Lizenzspielermannschaft empfohlen“, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz über den Flügelspieler.