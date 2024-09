Last-Minute-Schock für Köln! Kurioses Tor rettet Düsseldorf

Der 1. FC Köln vergibt in Düsseldorf viele Chancen und kassiert in der Nachspielzeit durch ein kurioses Tor den Ausgleich.

Der 1. FC Köln hat einen Sieg im prestigeträchtigen Rheinderby in letzter Sekunde verpasst. Der Bundesliga-Absteiger musste sich trotz zahlreicher Chancen mit einem 2:2 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf begnügen. Den Ausgleich der Gastgeber erzielte der eingewechselte Jona Niemiec mit einer verunglückten Flanke in der Nachspielzeit (90.+5).

Eric Martel (21.) und Linton Maina (61.) nutzten zwei der vielen FC-Chancen. Emmanuel Iyoha (25.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, dann kam der Glücksmoment von Niemiec. Dadurch bleibt die Fortuna zumindest bis zum Sonntag an der Tabellenspitze und auch im 20. Zweitliga-Spiel in Folge ungeschlagen. Köln liegt sechs Punkte hinter den Düsseldorfern zurück.

„Am Ende schägt die Moral die Qualität. Wir nehmen diesen Punkt gerne mit“, sagte der starke Düsseldorfer Torhüter Florian Kastenmeier. Die Kölner trauerten hingegen den vergebenen Möglichkeiten hinterher. „Das ist eine Katastrophe. Wir müssen in der Tabelle ganz woanders stehen“, sagte Maina.

Kölner Führung hält nur kurz

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Kontrolle und schnürten die Düsseldorfer phasenweise regelrecht ein. Luca Waldschmidt scheiterte aber am stark reagierenden Torhüter Florian Kastenmeier (10.), ein Freistoß von Maina rauschte knapp vorbei (17.). Die Führung durch Martels Kopfball war hochverdient. Es war das erste Gegentor für die Fortuna in dieser Saison aus dem Feld heraus.