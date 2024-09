KSC verpasst Tabellenführung

Der Karlsruher SC hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Die Badener kamen trotz Führung am Sonntag beim 1. FC Magdeburg nur zu einem 2:2 (2:1). Damit bleibt das Team von Trainer Christian Eichner ungeschlagen, liegt mit 14 Punkten aufgrund der schlechteren Tordifferenz jedoch weiter hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf.

Leon Jensen (24.) und Marvin Wanitzek (30.) schossen die Tore für die Karlsruher, die zuvor drei Partien in Folge gewonnen hatten. Xavier Amaechi (5.) und Philipp Hercher (78.) trafen für Magdeburg. Auch die Mannschaft von Coach Christian Titz steht nach sechs Spieltagen ohne Niederlage da (12 Punkte).

Magdeburg verpasst späten Siegtreffer knapp

Eigentlich hatten die Gastgeber Karlsruhe in der ersten Halbzeit gut im Griff. Doch die beiden Chancen, die sich den Gästen boten, nutzten sie effizient. Lasse Günther fand nach Doppelpass mit Wanitzek den gut posierten Jensen in der Mitte, der unbehelligt verwandelte. Sechs Minuten danach legte Wanitzek selbst per sehenswertem Schlenzer nach.