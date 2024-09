Medien: Schalke trennt sich von Trainer Geraerts

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat offenbar auf die sportliche Misere reagiert und seinen Trainer Karel Geraerts freigestellt. Das berichten der TV-Sender Sky und die WAZ am Samstagmorgen. Einen Tag zuvor hatte Schalke eine 3:0-Führung gegen Darmstadt 98 verspielt und ein 3:5-Debakel erlebt. Laut Sky soll zunächst Co-Trainer Peter Balette die Mannschaft übernehmen.

Geraerts hatte den Posten im Oktober 2023 übernommen, in der Vorsaison belegte er mit Schalke in der 2. Bundesliga den zehnten Platz. In dieser Spielzeit holte S04 unter dem Belgier nur einen Sieg aus den ersten sechs Partien, Schalke steckt im Tabellenkeller. Dazu hatte jüngst ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen Geraerts und Kaderplaner Ben Manga für Aufsehen gesorgt.