Meniskusverletzung: Fortuna wohl länger ohne Pejcinovic

Zweitliga -Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf muss einen personellen Rückschlag in der Offensive verkraften. Wie die Rheinländer am Donnerstag mitteilten, zog sich Stürmer Dzenan Pejcinovic bei seinem Einsatz für die deutsche U20-Nationalmannschaft gegen Italien am vergangenen Dienstag eine Meniskusverletzung zu und fehlt „bis auf Weiteres“.

Der 19-Jährige ist in dieser Saison vom Bundesligisten VfL Wolfsburg an die Fortuna ausgeliehen. Gegen Italien war er zu seinem zweiten U20-Länderspieleinsatz gekommen, hatte diesen nach seiner Einwechslung aber vorzeitig beenden müssen. Für die Düsseldorfer Mannschaft von Trainer Daniel Thioune erzielte Pejcinovic in bislang zwei Kurzeinsätzen in der Liga einen Treffer.