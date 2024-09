Nach über 23 Jahren: Ulm feiert ersten Zweitliga-Sieg

Historischer Dreier für den SSV Ulm: Die Spatzen haben ihren ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga seit dem 20. Mai 2001 gefeiert. Der Aufsteiger gewann am 6. Spieltag 3:1 (1:0) bei der SV Elversberg.

Kapitän Johannes Reichert per Foulelfmeter (28.), der eingewechselte Felix Higl per Freistoß (60.) und Philipp Strompf (77.) trafen vor 8471 Zuschauern für die Ulmer. Den Saarländern half das Tor von Luca Schnellbacher (62.) nicht entscheidend weiter.

Nach einem abwartenden Beginn verbuchte Schnellbacher per Kopf die erste gute Chance für die Gastgeber (18.). Zehn Minuten später machte es Reichert auf der anderen Seite vom Punkt besser und erzielte das erste Auswärtstor der Ulmer in der laufenden Saison. Maximilian Rohr hatte zuvor Maurice Krattenmacher gefoult. In der 40. Minute vergab Schnellbacher die große Möglichkeit zum Ausgleich.