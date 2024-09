Schalke verkündet Neymar-Verpflichtung

SPORT1 13.09.2024 • 15:45 Uhr Der FC Schalke 04 ist zum zweiten Mal innerhalb einer Woche Opfer eines Hackerangriffs geworden. Diesmal verkündete der Zweitligist die vermeintliche Verpflichtung von Neymar.

„Neymar Jr. X FC Schalke 04.“ So hieß es am Freitagmittag in einem Post der Königsblauen auf X. Der offizielle Account von S04 teilte den Beitrag eines anderen Kanals, der vermeintlich vom brasilianischen Star stammte, in Wirklichkeit aber ein gefälschtes Profil des Fußballers war.

„Ich spiele jetzt offiziell zehn Spiele am Stück für Schalke“, heißt es in diesem Post, in dem außerdem für eine Kryptowährung geworben wird. Während dieser Beitrag weiterhin im Netz zu finden ist, wurde der Schalker Post innerhalb weniger Minuten entfernt.

„Es ist korrekt, dass es erneut eine Unregelmäßigkeit gab. Diese wurde umgehend gelöscht“, erklärte ein Schalke-Sprecher auf dpa-Anfrage. Der bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag stehende Neymar wechselt folglich wenig überraschend nicht ins Ruhrgebiet.

Schalke 04 von zweitem Cyber-Angriff betroffen

Der Vorfall folgt auf einen ähnlichen Cyberangriff, bei dem am Dienstagabend Werbung für eine Kryptowährung geteilt wurde. In einem Beitrag hieß es unter anderem: „Wir haben große Neuigkeiten für die Krypto-Welt! Was haltet ihr davon? Achtet auf unseren nächsten Tweet!“ Anschließend wurde eine angebliche neue Partnerschaft der Schalker verkündet. „Sorry, Leute, jetzt hat es auch uns erwischt. #Hacker“, reagierte der Verein damals.

