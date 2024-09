Trotz Rückstand: Karlsruhe setzt sich an der Spitze fest

Der KSC holt in der 2. Liga den dritten Sieg im vierten Spiel, Braunschweig bleibt punktlos.

Der Karlsruher SC hat seinen erfolgreichen Start in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt - und behauptet sich in der Spitzengruppe der Tabelle. Die Badener gewannen am Sonntag nach Rückstand im Schlussspurt mit 2:1 (0:1) beim Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Damit feierte das Team von Trainer Christian Eichner den dritten Sieg im vierten Spiel.