2. Bundesliga heute: Elversberg - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV 07 Elversberg empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

Die SV 07 Elversberg und der Hamburger SV treffen heute in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde aufeinander. In der Vorsaison konnte jedes Team seinen Heimvorteil nutzen: Elversberg siegte mit 2:1, während der HSV in Hamburg mit 1:0 gewann. Die Saarländer feierten damals ihren ersten Heimsieg in der 2. Liga. Aktuell ist Elversberg in drei Zweitliga-Spielen ungeschlagen, eine Serie, die sie seit April nicht mehr erreicht hatten. Mit 13 Punkten nach neun Spielen stehen sie besser da als in der Vorsaison.

Elversberg - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Der Hamburger SV muss heute auf Sebastian Schonlau verzichten, der aufgrund einer Rotsperre fehlt. Schonlau ist der einzige Spieler in dieser Saison, der bereits zwei Platzverweise kassierte. Seine Abwesenheit könnte die Defensive der Rothosen beeinflussen, da der HSV ohne ihn fast doppelt so viele Gegentore kassiert. Trotzdem stellt der HSV mit nur neun Gegentoren die drittbeste Defensive der Liga und könnte heute erstmals unter Trainer Steffen Baumgart drei Zweitliga-Siege in Folge feiern.

Offensive Stärke und taktische Flexibilität

Der Hamburger SV beeindruckt mit der besten Offensive der Liga, 22 Tore in neun Spielen sind ein neuer Vereinsrekord in der 2. Liga. Besonders in der Anfangsviertelstunde sind die Rothosen gefährlich, sieben ihrer Treffer fielen in den ersten 15 Minuten. Elversberg hingegen zeigt sich effizient aus dem Spiel heraus, 80% ihrer Tore erzielten sie auf diese Weise. Beide Teams kassierten in dieser Saison noch kein Gegentor in der Anfangsviertelstunde, was auf eine spannende Anfangsphase hindeutet.

Spieler im Fokus und taktische Konstanz

Ransford Königsdörffer vom HSV ist in Topform, mit sechs direkten Torbeteiligungen hat er seine Ausbeute aus der Vorsaison bereits übertroffen. Im letzten Aufeinandertreffen mit Elversberg erzielte er das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg. Die SV Elversberg setzt auf Konstanz, mit nur acht Startelfwechseln in dieser Saison. Der HSV hingegen zeigt taktische Flexibilität und setzte die meisten verschiedenen Spieler ein. Diese Unterschiede könnten heute entscheidend sein.

