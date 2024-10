2. Bundesliga heute: Elversberg - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 05.10.2024 • 10:05 Uhr Der SV 07 Elversberg empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SV 07 Elversberg empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Nach einem 2:1-Heimsieg in der letzten Saison gegen die Roten Teufel, könnte Elversberg nun den ersten doppelten Heimerfolg gegen Kaiserslautern in der 2. Bundesliga feiern.

Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen hat in den letzten vier Zweitliga-Spielen zwei Siege eingefahren, was so viele Erfolge sind wie in den zwölf Spielen zuvor zusammen. Ein weiterer Sieg heute könnte den ersten Doppelerfolg seit November markieren.

Elversberg - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Kaiserslauterns Stürmer Ragnar Ache hat in der letzten Saison in beiden Spielen gegen Elversberg getroffen und könnte heute der erste Spieler werden, der in drei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Partien gegen die SVE trifft. Ache ist bekannt für seine Torgefährlichkeit und wird versuchen, seine Serie fortzusetzen. Kaiserslautern hat in dieser Saison jedoch Schwierigkeiten, mit nur neun Punkten aus sieben Spielen die schwächste Zweitliga-Saison seit der Abstiegs-Saison 2017/18 zu spielen.

Elversbergs Offensive in Topform

Die Offensive der SV Elversberg zeigt sich in dieser Saison besonders stark. Beim 4:1-Sieg gegen Hertha BSC erzielte das Team bereits zum fünften Mal in diesem Jahr mindestens vier Tore in einem Spiel. Nur der Karlsruher SC konnte dies ebenso oft erreichen. Mit einem Expected-Goals-Wert von 12.8 liegt Elversberg ligaweit an zweiter Stelle. Luca Schnellbacher ist in Topform und war an den letzten fünf Spieltagen an fünf Toren direkt beteiligt. Auch Semih Sahin beeindruckte zuletzt mit einem Doppelpack gegen Hertha.

Kaiserslauterns Auswärtsstärke

Trotz der schwachen Saisonbilanz hat der 1. FC Kaiserslautern seine Stärken vor allem in der Fremde gezeigt. Sieben der neun Punkte holte das Team auswärts, und es gelang ihnen bereits zweimal, die Null zu halten. In der Offensive hapert es jedoch, denn in dieser Saison gelang noch kein Treffer in der ersten halben Stunde. Die SV Elversberg hingegen hat in diesem Zeitraum bereits fünf Tore erzielt. Es bleibt abzuwarten, ob Kaiserslautern seine Auswärtsstärke auch heute unter Beweis stellen kann.

Wird SV 07 Elversberg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.