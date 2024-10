2. Bundesliga heute: Köln - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 25.10.2024 • 15:27 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Köln empfängt heute den SC Paderborn im RheinEnergieStadion. In den bisherigen 14 Pflichtspiel-Begegnungen zwischen den beiden Teams konnten die Kölner fünf Siege einfahren, während Paderborn viermal als Sieger vom Platz ging. Erwähnenswert ist, dass die Geißböcke die letzten beiden Aufeinandertreffen in der Bundesliga-Saison 2019/20 für sich entscheiden konnten. Zuvor blieb Köln jedoch sechs Spiele in Serie gegen Paderborn sieglos. Die Gäste aus Paderborn haben in den letzten Jahren in Köln gemischte Ergebnisse erzielt, darunter zwei Siege und ein Unentschieden aus den letzten vier Auswärtsspielen.

Beide Mannschaften zeichnen sich in dieser Zweitliga-Saison durch ihre Offensivkraft aus. Kölns Spieler Maina, Paqarada und Lemperle führen das Ranking der Schussvorlagen an, während Paderborns Zehnter und Obermair ebenfalls in den Top zehn vertreten sind. Der 1. FC Köln hat zudem mit 201 Torschüssen den Ligahöchstwert erreicht und die meisten Expected Goals (23.5 xG) erspielt. Paderborn hingegen hat die wenigsten Expected Goals Against (8.9 xGa) zugelassen, was auf eine solide Defensivleistung hinweist.

Aktuelle Form und Herausforderungen

Der 1. FC Köln hat in den ersten neun Spielen der Saison zwölf Punkte gesammelt, was für den Verein in der 2. Liga historisch gesehen nicht immer ein gutes Omen war. Am letzten Spieltag kassierten die Kölner eine deutliche Niederlage gegen den SV Darmstadt 98, die höchste seit 2007. Paderborn musste zuletzt eine 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern hinnehmen, was eine Serie von elf ungeschlagenen Pflichtspielen beendete. Auswärts wartet Paderborn seit vier Spielen auf einen Sieg.

Spieler im Rampenlicht: Tim Lemperle

Ein Spieler, der heute besonders im Fokus stehen könnte, ist Kölns Tim Lemperle. Mit acht direkten Torbeteiligungen (4 Tore, vier Assists) ist er einer der Topscorer der Liga. Lemperle war in seinen letzten vier Liga-Einsätzen stets an einem Tor beteiligt, eine Serie, die zuletzt Anthony Modeste im Frühjahr 2022 für den FC gelang. Die Kölner könnten zudem von ihrer Stärke bei Kopfballtoren profitieren, da Paderborn bereits vier Kopfballgegentore kassiert hat.

