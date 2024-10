2. Bundesliga heute: Köln - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Köln steht vor einer besonderen Herausforderung, wenn er im RheinEnergieStadion auf den SSV Ulm 1846 trifft. In den bisherigen drei Begegnungen im deutschen Profifußball konnten die Domstädter keinen Sieg gegen die Spatzen verbuchen.

Diese Serie umfasst ein Unentschieden und eine Niederlage in der Zweitliga-Saison 1998/99 sowie eine Niederlage in der ersten DFB-Pokalrunde 1997/98. Ähnlich erfolglos war der FC in seiner Geschichte nur gegen internationale Größen wie Juventus Turin und den FC Liverpool.