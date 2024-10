2. Bundesliga heute: Magdeburg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 27.10.2024 • 10:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag treffen der 1. FC Magdeburg und Hannover 96 in der Avnet Arena aufeinander. In den bisherigen vier Duellen in der 2. Bundesliga konnte Hannover dreimal als Sieger vom Platz gehen, während Magdeburg nur einmal triumphierte. Besonders bemerkenswert: Beide bisherigen Aufeinandertreffen in Magdeburg endeten mit deutlichen Auswärtssiegen für Hannover – 4:0 im August 2022 und 3:0 im März 2024. Diese Statistik könnte den Niedersachsen zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Magdeburg - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Magdeburg hat in dieser Saison nur 25% seiner Punkte zu Hause geholt, was den niedrigsten Anteil in der Liga darstellt. Dennoch sind die Sachsen-Anhalter saisonübergreifend seit sieben Zweitliga-Heimspielen unbesiegt, alle endeten mit einem Unentschieden. Diese Serie stellt ihre längste in der 2. Liga ein. Ein weiteres Remis würde einen neuen Vereinsrekord bedeuten, doch die Herausforderung gegen Hannover bleibt groß, insbesondere nach der ersten Saisonniederlage am letzten Spieltag in Hamburg.

Hannovers Auswärtsprobleme und defensive Stärke

Hannover 96 hat in dieser Saison lediglich einen Punkt auswärts geholt, was ebenfalls einen der niedrigsten Werte in der Liga darstellt. Die Mannschaft von Stefan Leitl verlor zuletzt drei Auswärtsspiele in Folge, eine Serie, die es unter seiner Führung bisher noch nicht gab. Dennoch stellt Hannover mit nur sechs Gegentreffern die beste Defensive der laufenden Zweitliga-Saison. Diese Stabilität in der Abwehr könnte entscheidend sein, um die Auswärtsschwäche zu überwinden.

Enzo Leopold als Schlüsselspieler

Ein Spieler, der heute besonders im Fokus stehen könnte, ist Enzo Leopold. Der Mittelfeldspieler von Hannover 96 lieferte zuletzt beim 1:0-Sieg gegen Schalke 04 eine Torvorlage, seine erste nach 15 Spielen ohne Assist. Interessanterweise sammelte er gegen den 1. FC Magdeburg die meisten Scorerpunkte in der 2. Liga, mit einem Tor und zwei Vorlagen. Seine Kreativität und Spielübersicht könnten erneut den Unterschied ausmachen, wenn Hannover in der Avnet Arena antritt.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

