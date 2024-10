2. Bundesliga heute: Nürnberg - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg trifft im Max-Morlock-Stadion auf den SC Preußen Münster . Historisch gesehen hat der Club die Oberhand: In den bisherigen drei Aufeinandertreffen im Profifußball blieb Nürnberg ungeschlagen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Franken in den letzten beiden Duellen ohne Gegentor blieben. Diese Statistik könnte den Gastgebern heute zusätzlichen Rückenwind geben, um die Negativserie der letzten Spiele zu durchbrechen.

Preußen Münster hingegen hat ebenfalls einen holprigen Start hingelegt, konnte jedoch auswärts in Regensburg einen überzeugenden 3:0-Sieg einfahren. Ein weiterer Auswärtserfolg wäre für die Münsteraner ein Novum seit 1990.

Defensive bei Club und Münster schwach

Beide Mannschaften kämpfen mit defensiven Problemen. Nürnberg hat in dieser Saison noch kein Spiel ohne Gegentor absolviert und bereits 14 Treffer kassiert. Besonders bei Standardsituationen zeigt sich der Club anfällig, während Preußen Münster bereits sechs Gegentore nach ruhenden Bällen hinnehmen musste. Auf der anderen Seite hat Nürnberg in dieser Saison noch kein Tor nach einer Ecke oder einem Freistoß erzielt, was die Offensivbemühungen zusätzlich erschwert.