2. Bundesliga heute: Nürnberg - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer beeindruckenden Serie in das Duell gegen den SSV Jahn Regensburg. In den letzten zehn Zweitligaspielen gegen die Oberpfälzer musste der Club nur eine Niederlage hinnehmen. Besonders bemerkenswert: In den letzten drei Begegnungen blieb Nürnberg ohne Gegentor. Ein weiteres Zu-null-Spiel würde eine historische Serie gegen Regensburg bedeuten, die bisher nur gegen Rostock und Düsseldorf erreicht wurde.