2. Bundesliga heute: Regensburg - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SSV Jahn Regensburg steht vor einer schwierigen Aufgabe gegen Fortuna Düsseldorf. In den bisherigen elf Pflichtspielen im Profifußball konnte Regensburg nur einmal gegen die Fortuna gewinnen. Dieser einzige Sieg datiert aus dem Februar 2018, als der Jahn nach einem 0:3-Rückstand noch mit 4:3 triumphierte. Seitdem ist Regensburg gegen Düsseldorf sieglos und musste zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen. Besonders bitter: In den letzten vier Duellen blieb der Jahn torlos.