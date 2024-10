2. Bundesliga heute: Schalke - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga eine schwierige Bilanz gegen die SpVgg Greuther Fürth. In den bisherigen vier Zweitliga-Duellen konnten die Königsblauen keinen Sieg erringen, mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Insgesamt gab es seit der Bundesliga-Gründung nur sechs Pflichtspiel-Duelle zwischen diesen beiden Teams, von denen Schalke lediglich eines gewinnen konnte. Diese Statistik zeigt, dass die Partie in der Veltins-Arena keine leichte Aufgabe für die Gastgeber wird.