2. Bundesliga heute: Ulm - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den Karlsruher SC im Donaustadion. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der 2. Bundesliga seit Dezember 1998. Historisch gesehen hat Ulm gegen den KSC in diesem Wettbewerb wenig Grund zur Freude: Von den bisherigen sechs Duellen konnte der SSV nur eines gewinnen. Besonders vor heimischer Kulisse wartet Ulm noch auf den ersten Sieg gegen die Badener, bislang steht lediglich ein Unentschieden zu Buche.

Ulm - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SSV Ulm muss im heutigen Spiel auf Max Brandt verzichten. Der Mittelfeldspieler sah im letzten Spiel gegen den 1. FC Köln bereits in der 21. Minute die Rote Karte und fehlt nun gesperrt. Diese frühe Hinausstellung war ein Novum für die Ulmer in der eingleisigen 2. Liga. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle hofft, trotz dieses Rückschlags, an den letzten Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig anzuknüpfen und erstmals in diesem Jahrtausend zwei Zweitliga-Heimsiege in Folge zu feiern.

Karlsruher SC auf Rekordjagd

Der Karlsruher SC reist mit einer beeindruckenden Serie nach Ulm. Die Mannschaft von Christian Eichner ist seit neun Zweitliga-Spielen ungeschlagen und könnte mit einem weiteren Punktgewinn den Vereinsrekord von zehn unbesiegten Gastspielen einstellen. Besonders auswärts zeigt sich der KSC stark, in den letzten neun Gastspielen holten die Badener 17 von 27 möglichen Punkten. Offensiv präsentiert sich der KSC ebenfalls in Topform, mit 19 Toren stellen sie die zweitbeste Offensive der Liga.

Schlüsselspieler und taktische Feinheiten

Ein besonderes Augenmerk wird auf Leon Jensen liegen, der in den letzten drei Zweitliga-Spielen in Folge getroffen hat und damit seinen persönlichen Rekord eingestellt hat. Der KSC überzeugt zudem mit einer herausragenden Chancenverwertung von 25 Prozent. Allerdings zeigt sich die Defensive in der ersten Halbzeit anfällig, zehn der 14 Gegentore kassierte Karlsruhe vor dem Seitenwechsel. Ulm hingegen ist in der ersten Halbzeit defensiv stabil, was für eine spannende taktische Auseinandersetzung sorgen könnte.

Wird SSV Ulm 1846 Fußball gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ULM gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Ulm 1846 Fußball gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 Fußball gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

