2. Bundesliga: Klose atmet auf! Nürnberg jubelt dank VAR gegen Münster

Zuvor hatte Stefanos Tzimas (8.) die Franken früh in Führung gebracht, doch Münster drehte die Partie durch Lukas Frenkert (16.) und Torge Paetow (43.) noch vor der Pause. Nürnberg bewies aber Moral und glich durch Caspar Jander (52.) aus, ehe Karafiat für späten Jubel sorgte. In der Schlussphase verhinderte Lukas Schleimer mit einer Rettungstat auf der Linie (86.) den mögliche Ausgleich.

Klose baut Youngster Seidel auf

Zugleich nahm er den 19-jährigen Nick Seidel in Schutz, der beim zweiten Gegentor etwas zu früh abschaltete und sich so von Torschütze Paetow düpieren ließ. „Ich habe ihn erstmal gefeiert für sein tolles Spiel“, sagte Klose. „Deswegen bin ich froh, dass wir als Sieger vom Platz gehen, denn das hätte schon einen Knick für Nick bedeutet. Er macht sein Spiel, spielt den Stiefel runter als wenn er schon drei Jahre in der Zweiten Liga spielen würde. Ein Riesen-Kompliment an ihn und an die Mannschaft, die ihn aufgebaut hat.“