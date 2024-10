2. Bundesliga: Voglsammer liefert! Hannover setzt sich oben fest

Beim 1. FC Magdeburg feierte das Team von Trainer Stefan Leitl den zweiten Sieg in Serie.

Hannover 96 hat sich in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga festgesetzt. Beim 1. FC Magdeburg gewannen effiziente Niedersachsen am Sonntag mit 3:0 (2:0) und stehen nach zehn Spieltagen auf Platz zwei. Nach dem zweiten Sieg in Serie liegt das Team von Trainer Stefan Leitl mit 19 Punkten nur einen Zähler hinter Tabellenführer Fortuna Düsseldorf.