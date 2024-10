"Absolut scheiße": Schalker Krise weitet sich aus

Auch im ersten Heimspiel unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen setzte es den nächsten Rückschlag. Auf das 0:1 in Hannover folgte eine der schwächsten Saisonleistungen. Auch wenn das reine Ergebnis erstmal nicht darauf hindeutet, Schalke war aufgrund haarsträubender Defensivfehler über weite Strecken der Partie chancenlos. Erst in der Schlussphase kamen die Gelsenkirchener nochmal heran, zu einem Punktgewinn reichte es allerdings nicht mehr.

Der Kapitän legte den Finger in die Wunde. "Wir haben uns was anderes vorgenommen. Wir spielen nicht das, was Schalke 04 wert ist. Die Gegentore sind zu billig", sagte Seguin: "Jeder der mal Fußball gespielt hat, will den Fans was anderes zeigen."