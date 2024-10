Doppelter Hornby: Köln unterliegt Darmstadt deutlich

Der FC bringt am Böllenfalltor seine Offensive nicht ins Rollen und zeigt sich hinten erneut anfällig.

Der 1. FC Köln hat einen herben Dämpfer in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert und den Sprung in Richtung Aufstiegsplätze verpasst. Im Absteiger-Duell beim SV Darmstadt verlor Köln mit 1:5 (1:2). Die zuletzt beim Heimsieg gegen Ulm (2:0) deutlich verbesserte Defensive offenbarte am Freitagabend abermals große Schwächen.