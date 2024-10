Kantersieg! Klose jubelt im Frankenderby

Der 1. FC Nürnberg hat im 273. Frankenderby ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und die Diskussionen um Trainer Miroslav Klose mit der besten Saisonleistung vorerst verstummen lassen. Der Club mit Doppelpacker Stefanos Tzimas setzte sich bei der SpVgg Greuther Fürth 4:0 (3:0) durch und feierte den ersten Sieg in der ungeliebten „Vorstadt“ seit 2017. Zudem war es der höchste Club-Erfolg in einem Pflichtspiel-Derby seit 1970.

Mahir Emreli (13.), Tzimas (18./34.) und Lukas Schleimer (88.) sicherten Klose mit ihren Toren den zweiten Sieg in Serie. Für Stürmer Tzimas waren es die Treffer Nummer drei und vier in den jüngsten drei Spielen.

Während Nürnberg in die obere Tabellenhälfte sprang, muss sich Fürth nach dem fünften Ligaspiel ohne Dreier zunächst nach unten orientieren. Zu allem Überfluss musste Gideon Jung mit einer Knieverletzung vom Platz.

Söder unterstützt Nürnberg beim Derbysieg

Vor den Augen von Club-Edelfan Markus Söder und dem langjährigen Fürther David Raum war im Ronhof von Beginn an Feuer in der Partie. Söder veröffentlichte vor dem Anpfiff in den sozialen Medien ein Bild mit Klose und sprach vom „wichtigsten Fußballspiel des Jahres“.