2. Bundesliga: Hertha fügt KSC erste Pleite zu

Der Karlsruher SC hat seine erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner unterlag Hertha BSC mit 1:3 (1:1) und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze.

KSC lässt Elfmeter ungenutzt

Der KSC kam etwas mühsam ins Spiel, Niederlechner hatte die nächste gute Chance der Berliner (15.). Die Gastgeber erhöhten nach rund 25 Minuten den Druck. Nach einem Foul von Zeefuik an Fabian Schleusener bot sich Karlsruhe per Elfmeter die große Chance zum Ausgleich, doch Wanitzek traf nur den Pfosten. Der KSC blieb danach aber am Drücker und belohnte sich durch den Kopfball von Siwsiwadse in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.