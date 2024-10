Offiziell! Nächster Zweitliga-Trainer muss gehen

SPORT1 27.10.2024 • 11:23 Uhr Zweite Trainerentlassung innerhalb einer Woche: Mit Jahn Regensburg zieht ein weiterer Zweitligist die Reißlinie.

Jahn Regensburg hat sich von seinem Trainer Joe Enochs getrennt. Das gaben die Oberpfälzer am Sonntagvormittag bekannt und reagierten damit wie erwartet auf das 3:8-Debakel beim 1. FC Nürnberg am Freitag. Mit nur vier Punkten und einem verheerenden Torverhältnis von 4:30 steht der Aufsteiger am Tabellenende in der 2. Liga.

„Die gemeinsame Trennung fällt uns und mir persönlich wirklich sehr schwer“, erklärte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer. „Leider haben in den vergangenen Wochen die erhofften Ergebnisse gefehlt, weshalb wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen. Joe hat im gesamten Verein eine sehr hohe Wertschätzung genossen, als Trainer und als Mensch. Er hat von Beginn an die Werte des SSV Jahn gelebt und große Identifikation mit dem Verein gezeigt.“

Auch Enochs selbst, der Im Mai 2023 übernommen und durch den Sieg in der Relegation gegen Wehen-Wiesbaden den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga geschafft hatte, nahm emotional Abschied: „Der SSV Jahn ist mir in den vergangenen Monaten sehr ans Herz gewachsen, meine Frau und ich haben uns im Verein und in der Stadt sehr wohl gefühlt. Deswegen ist es für mich persönlich sehr schade, dass sich die Wege nun trennen. Zugleich bin ich dankbar für die Zeit hier und für die vielen Menschen rund um den Verein, die ich kennen und schätzen gelernt habe.“

Die Mannschaft wird „bis auf Weiteres“ von Co-Trainer Andreas Patz angeleitet. „Er wird die Mannschaft gemeinsam mit seinem Trainerteam um Philipp Tschauner, Oliver Seitz und Christoph Rezler auf das Pokal-Heimspiel am Dienstag gegen die SpVgg Greuther Fürth vorbereiten“, heißt es inb der Mitteilung. Die Suche nach einem Nachfolger für Enochs werde „unmittelbar“ aufgenommen.

3:8-Debakel hat Konsequenzen

Bei der peinlichen Niederlage in Nürnberg hatte Regensburg zwar einen Negativ-Rekord abgewendet. An den ersten neun Spieltagen hatte der Jahn nur einmal getroffen. Dennoch setzte es die achte Niederlage der Saison. „Ein 8:3 ist ein unfassbares Brett, das man da serviert bekommt. Nach so einem Ergebnis müssen wir alles umdrehen“, sagte Beierlorzer bei Sky. Zwei Tage später wurden Konsequenzen gezogen.