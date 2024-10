Traumtor! Paderborn bleibt oben dabei

Die Ostwestfalen setzen sich am 8. Spieltag der 2. Bundesliga auch gegen Jahn Regensburg durch.

Die Ostwestfalen setzen sich am 8. Spieltag der 2. Bundesliga auch gegen Jahn Regensburg durch.

Der SC Paderborn bleibt in der 2. Bundesliga weiterhin ungeschlagen und ist vorerst in die Aufstiegszone geklettert. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Freitag gegen Schlusslicht Jahn Regensburg mit 3:0 (1:0), zum Auftakt des 8. Spieltags belegt Paderborn damit den zweiten Platz hinter Fortuna Düsseldorf.