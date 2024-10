Politikum Niedersachsenderby: Fan-Wut und Sicherheitssorgen

SID 04.10.2024 • 13:04 Uhr Vor dem Zweitliga-Duell zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ist die Lage höchst angespannt Dennoch kommt es zu einer seltenen Solidarisierung zwischen den beiden verfeindeten Fanszenen.

Fan-Unmut, Demonstrationen, Sicherheitsbedenken: Das Niedersachsenderby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 schlägt schon vor dem Anpfiff hohe Wellen. Im Vorfeld der Partie der 2. Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) kam es aufgrund der besonderen Umstände sogar zu einer seltenen Solidarisierung zwischen den beiden verfeindeten Fanszenen.

Am Donnerstag protestierten Teile der Anhängerschaft beider Teams jeweils in der Stadt des Rivalen. So versammelten sich die 96-Fans in Braunschweig, die Eintracht-Anhänger in Hannover. Gemeinsames Ziel ihrer Kritik: Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens und der politische Umgang mit dem aufgeheizten Derby.

Immer wieder Ausschreitungen und Pyro

Nach zahlreichen Ausschreitungen und dem massiven Einsatz von Pyrotechnik bei den vergangenen Ausgaben des Traditionsduells hatte die SPD-Politikerin gedroht, bei zukünftigen Derbys Gästefans auszuschließen. Für das Duell am Sonntag wurde zunächst ein Teilausschluss verordnet. „Fakt ist, es ist die letzte Chance“, hatte Behrens im September über das „verschärfte Rahmenkonzept von Eintracht Braunschweig“ gesagt.

Nur etwas mehr als die Hälfte der der üblichen 2100 Tickets wurde den Hannoveranern zum Kauf angeboten, auch Choreografien und Blockfahnen sollen verboten sein. Das Protest-Motto der 96-Anhänger lautete daher "für eine freie Fankultur ohne politische Einflussnahme". Die Braunschweiger Fans wollen am Spieltag aus Protest auf "organisierte Stimmung" verzichten.

Beide Demonstrationen am Donnerstag wurden von einem großen Polizeiaufgebot begleitet und blieben friedlich. Trotz oder gerade wegen der Einschränkungen ist die Polizei in Braunschweig aber auch am Sonntag rund um das Derby in Alarmbereitschaft.