Schalke-Trainer van Wonderen: "Ich bin kein Harry Potter"

SID 07.10.2024 • 05:44 Uhr Kees van Wonderen geht seine Aufgabe als neuer Schalker Trainer mit viel Motivation an. Er weiß aber auch, dass er keine Wunderdinge vollbringen kann.

Kees van Wonderen hat nach seiner Bekanntgabe als neuer Trainer des FC Schalke 04 viel Zuversicht versprüht, sich dabei aber keinesfalls als „Magier“ präsentiert. „Ich bin kein Harry Potter, wir können nicht zaubern, wir können in einer kurzen Zeit nicht das möglich machen, was wir am Ende sehen wollen. Aber wir gehen in den Prozess, und jeden Tag wollen wir einen Schritt machen“, sagte der Niederländer in einem Interview mit dem Schalker Vereins-TV.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der in Deutschland noch weitgehend unbekannte van Wonderen, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieb, gab dabei auch Einblicke in seinen Stil als Trainer. "Ich bin herausfordernd", sagte der 55-Jährige, er fordere von Spielern ein, "dass sie alles tun, um jeden Tag besser zu werden", führte van Wonderen aus. Er könne aber auch "ruhig sein, ich kann analysierend sein, aber ich kann auch, wenn das nötig ist, emotional sein. Ich sage immer, ich bin ein offenes Buch. Was ich sehe, das sage ich zu dir."

Neuer Schalke-Trainer ist da

Van Wonderen, der als Abwehrspieler vor allem bei Feyenoord Rotterdam aktiv war, hatte das 2:2 am Samstag gegen Hertha BSC bereits im Stadion verfolgt - in der Vorstandsloge der Gelsenkirchener. Bislang war der Niederländer vor allem im Nachwuchsbereich erfolgreich - wie 2018, als er mit der U18 von Oranje die Europameisterschaft gewann. Im Vereinsfußball steht er erst seit 2020 an der Seitenlinie - zunächst bei den Go Ahead Eagles aus Deventer, dann beim SC Heerenveen.