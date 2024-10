Schmeißt Schalke den Trainer schon wieder raus? "Absoluter Bullshit"

Schalke-Trainer in Gefahr?

Wie Sky berichtete, könnte es bei Niederlagen gegen Augsburg und Ulm eine weitere Trainerentlassung bei den Königsblauen geben. Manga hatte dazu eine klare Meinung: „Egal, was in Ulm passiert – er bleibt! Da könnt ihr mich beim Wort nehmen.“

Auch eine dritte Pleite in Folge würde am Schicksal des Trainers nichts ändern. „Wir arbeiten in Ruhe weiter. Wir wollen die Leistung aus der zweiten Halbzeit mitnehmen ins Spiel am Freitag in Ulm“, so der Direktor-Profifußball.