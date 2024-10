Schon fünf Spiele ohne Sieg: Lautern in der Ergebniskrise

Der 1. FC Kaiserslautern nimmt seine Ergebniskrise mit in die Länderspielpause. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang kassierte bei der SV Elversberg durch ein 0:1 (0:0) ihre dritte Saisonniederlage und blieb somit im bereits fünften Zweitliga -Spiel in Folge ohne Sieg.

„Es fühlt sich unglaublich sch*** an“, fluchte Kapitän Marlon Ritter am Sky-Mikrofon, nachdem die mitgereisten FCK-Fans ihren Unmut deutlich gemacht hatten. Coach Anfang wollte die Situation nicht dramatisieren: „Was heißt unruhig? Heute hätten wir aufgrund der ersten Hälfte das Spiel in unsere Richtung ziehen und gewinnen können. Es ist nicht so, dass Elversberg uns gnadenlos an die Wand gespielt hat.“