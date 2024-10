Sieg gegen Braunschweig: Hertha gelingt Befreiungsschlag

Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Aufstiegsränge hergestellt. Der Hauptstadtklub setzte sich am Freitag nach langer Überzahl mit 3:1 (0:1) gegen Eintracht Braunschweig durch und feierte damit den ersten Erfolg nach zuvor zwei sieglosen Spielen in Folge. In der Tabelle stehen die Berliner nun mit 14 Punkten auf dem sechsten Platz.