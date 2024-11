2. Bundesliga heute: Braunschweig - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

In diesen sieben Spielen erzielten die Hamburger 22 Tore und kassierten lediglich sechs. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart wird alles daran setzen, diese Serie fortzusetzen und sich weiter in der oberen Tabellenhälfte der 2. Bundesliga zu etablieren.

Braunschweig - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Eintracht Braunschweig: Heimstärke als Trumpf

Eintracht Braunschweig kann auf eine solide Heimbilanz in den letzten Wochen zurückblicken. Die Löwen holten sieben von neun möglichen Punkten aus ihren letzten drei Heimspielen und wollen diese Serie gegen den HSV fortsetzen. Obwohl Braunschweig in dieser Saison erst elf Tore erzielte, zeigt die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning, dass sie vor heimischer Kulisse schwer zu schlagen ist. Eintracht Braunschweig wird versuchen, die Schwächen der Hamburger in Auswärtsspielen auszunutzen, denn der HSV hat in dieser Saison auswärts erst sieben Punkte geholt.

Freitagsspiele: Eintracht Braunschweigs Achillesferse

Eintracht Braunschweig hat in seinen letzten 18 Zweitliga-Spielen an einem Freitag keine weiße Weste behalten können – ein laufender Vereinsnegativrekord. Diese Serie wird die Mannschaft zusätzlich motivieren, endlich auch an einem Freitag zu punkten. Der Hamburger SV hingegen hat unter Steffen Baumgart in fünf Freitagsspielen dreimal kein Tor erzielt und nur einmal auswärts gewonnen. Diese Statistik könnte den Braunschweigern Mut machen, um die Negativserie an Freitagen zu durchbrechen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.