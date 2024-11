2. Bundesliga heute: Fürth - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 02.11.2024 • 10:05 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SpVgg Greuther Fürth geht mit einer positiven Bilanz in das Duell gegen den SV Darmstadt 98. In den letzten sieben Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga verloren die Franken nur einmal gegen die Lilien, und zwar im Dezember 2020 mit 0:4.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders stark präsentierte sich Fürth im heimischen Sportpark Ronhof | Thomas Sommer, wo es in den bisherigen Heimspielen gegen Darmstadt fünf Siege und ein Unentschieden gab. Das letzte Aufeinandertreffen im Mai 2023 endete mit einem eindrucksvollen 4:0-Sieg für Fürth, der den Hessen die Zweitliga-Meisterschaft kostete.

Fürth - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Livestream : Sky

: Liveticker: SPORT1

Der SV Darmstadt 98 muss im heutigen Spiel auf Aleksandar Vukotic verzichten, der wegen einer Sperre fehlt. Vukotic war in den ersten zehn Spieltagen eine feste Größe in der Startelf der Lilien und erzielte zwei der drei Kopfballtore der Lilien in dieser Saison.

Mit einer Zweikampfquote von 75 Prozent gehört er in dieser Kategorie zu den besten Spielern der Liga. Sein Ausfall könnte die Defensive der Darmstädter, die in dieser Saison bei Auswärtsspielen ohnehin anfällig ist, empfindlich schwächen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neuer Trainer, neues Glück für Greuther Fürth?

Fürth geht mit neuem Schwung in das Spiel, nachdem sie unter dem neuen Trainer Leonhard Haas einen 4:3-Auswärtssieg bei Schalke 04 feiern konnten. Dieser Erfolg beendete eine Serie von fünf sieglosen Spielen und brachte den Franken mehr Tore ein als in den fünf Partien zuvor.

Mit 13 Punkten nach zehn Spielen steht Fürth besser da als in den beiden vorangegangenen Jahren. Allerdings haben sie in den letzten fünf Heimspielen nur fünf Punkte geholt und drohen, erstmals seit 2017 drei Heimniederlagen in Folge zu kassieren.

Offensive Stärke als Schlüssel für Darmstadt

Darmstadt 98 konnte in den letzten drei Spielen ungeschlagen bleiben und zeigt sich offensiv stark, insbesondere durch Isac Lidberg. Der Stürmer war in den letzten fünf Zweitligaspielen an acht Toren beteiligt und führt mit neun Scorerpunkten die Liga an.

Trotz defensiver Schwächen, die sich in 21 Gegentoren widerspiegeln, könnte die offensive Durchschlagskraft der Lilien ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel sein. Die Mannschaft hat in dieser Saison bereits mehrfach Führungen verspielt, was gegen ein kampfstarkes Fürth vermieden werden sollte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

{ "placeholderType": "MREC" }