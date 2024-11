2. Bundesliga heute: Fürth - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 10:10 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr kommt es im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer zum traditionsreichen Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem Karlsruher SC. Diese Begegnung ist mit 39 Aufeinandertreffen die am häufigsten ausgetragene Paarung in der eingleisigen 2. Bundesliga.

Der KSC hat dabei mit 17 Siegen die Nase vorn – gegen keinen anderen Klub in der Liga konnte Karlsruhe mehr Erfolge feiern. Die Fürther hingegen stehen mit zwölf Siegen und neun Unentschieden in der Bilanz etwas zurück und hoffen, diese Statistik heute zu verbessern.

Fürth - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Die SpVgg Greuther Fürth geht mit einem neuen Cheftrainer in die Partie: Jan Siewert übernimmt das Ruder von Leonhard Haas, der in vier Pflichtspielen nur einen Sieg verbuchen konnte. Siewert, der zuletzt als Interimstrainer beim 1. FSV Mainz tätig war, hat die Aufgabe, die Formkurve der Fürther zu verbessern. Die Mannschaft hat nur eines der letzten acht Zweitliga-Spiele gewonnen und steht mit lediglich fünf Punkten aus diesen Partien unter Druck. Besonders die Heimschwäche macht den Fürthern zu schaffen, denn sie verloren die letzten drei Heimspiele in Serie und kassierten dabei elf Gegentore.

Karlsruher SC: Auswärtsstärke als Trumpf

Der Karlsruher SC reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Fürth. In den letzten elf Zweitligaspielen auf fremdem Platz verlor der KSC nur einmal und konnte fünf Siege sowie fünf Unentschieden einfahren. Dennoch wartet die Mannschaft von Trainer Christian Eichner seit dem sechsten Spieltag auf einen weiteren Sieg, was die Ambitionen in der Liga dämpft.

Besonders Marvin Wanitzek und Budu Zivzivadze könnten heute entscheidende Rollen spielen. Wanitzek führt mit sieben Assists die Vorlagen-Rangliste an, während Zivzivadze mit acht Toren zu den treffsichersten Stürmern der Liga gehört.

Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg

Für die SpVgg Greuther Fürth wird es entscheidend sein, die Defensive zu stabilisieren. Mit 23 Gegentoren in den ersten zwölf Spielen steht die Abwehr der Fürther unter Druck, zumal sie in den letzten drei Heimspielen im Schnitt 3,7 Gegentore pro Spiel kassierten. Gegen den KSC, der mit neun Aluminiumtreffern in der laufenden Saison einen Ligahöchstwert aufweist, muss die Defensive besonders wachsam sein. Die Fürther werden alles daran setzen, die Heimniederlagenserie zu beenden und mit einem Erfolgserlebnis unter dem neuen Trainer Jan Siewert in eine positive Zukunft zu starten.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.