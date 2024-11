2. Bundesliga heute: Hertha - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 23.11.2024 • 10:12 Uhr Die Hertha BSC empfängt heute den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC steht vor einer Herausforderung im Olympiastadion, denn die bisherige Heimbilanz in dieser Zweitliga-Saison ist mit nur sechs Punkten aus sechs Spielen alles andere als beeindruckend. Ein schwächerer Heimstart gelang den Berlinern zuletzt in der Saison 1988/89.

Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt die Mannschaft von Cristian Fiél in den zweiten Halbzeiten eine bemerkenswerte Stärke, was sich in einer fiktiven Tabelle der zweiten Halbzeiten mit 23 Punkten als Spitzenreiter widerspiegelt. Diese Aufholjagd wird gegen den SSV Ulm entscheidend sein, um die Negativserie von zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen zu durchbrechen.

Der SSV Ulm reist mit einer der besten Auswärtsdefensiven der Liga nach Berlin. Mit nur fünf Gegentoren in der Fremde stellen die Spatzen die zweitbeste Abwehr der 2. Bundesliga. Besonders beeindruckend ist, dass Ulm ligaweit die wenigsten Schüsse auf das eigene Tor zulässt. Die Defensive wird jedoch durch das Fehlen von Philipp Strompf geschwächt, der mit seiner herausragenden Zweikampfquote und der Fähigkeit, Schüsse zu blocken, eine wichtige Rolle spielt. Offensiv setzt Ulm auf Standardsituationen, aus denen 60% ihrer Tore resultieren – ein Bereich, in dem Hertha anfällig ist.

Direkter Vergleich: Hertha mit klarer Oberhand

Historisch gesehen hat Hertha BSC die Nase vorn, wenn es gegen den SSV Ulm geht. In sieben Pflichtspielen im Profifußball konnten die Berliner vier Siege und zwei Unentschieden verbuchen, während Ulm nur einmal, im Jahr 1981, triumphierte. Besonders in den letzten Begegnungen dominierte Hertha mit einem Torverhältnis von 10:1 aus den letzten fünf Spielen. Die Berliner haben zudem die Chance, erstmals drei Spiele in Folge gegen Ulm ohne Gegentor zu bleiben, was ihrer Defensive zusätzlichen Auftrieb geben könnte.

Spielverlauf: Frühschwäche gegen Spätstärke

Ein interessanter Aspekt dieses Duells ist die unterschiedliche Leistung der Teams in den Spielhälften. Hertha BSC hat in dieser Saison in den ersten Halbzeiten nur sechs Punkte gesammelt und die meisten Gegentore kassiert, während Ulm in der ersten Hälfte defensiv stark ist und die wenigsten Gegentore hinnehmen musste. In den zweiten Halbzeiten dreht sich das Bild: Hertha zeigt sich stark und punktet, während Ulm hier schwächelt. Diese Dynamik könnte entscheidend sein, wenn es darum geht, wer am Ende die Oberhand behält.

Wird Hertha BSC gegen SSV Ulm 1846 Fußball heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen ULM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SSV Ulm 1846 Fußball im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SSV Ulm 1846 Fußball im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

