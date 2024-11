2. Bundesliga heute: Köln - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 30.11.2024 • 10:00 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.





Das heutige Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und Hannover 96 im RheinEnergieStadion verspricht ein spannendes Duell zu werden, wenn man die jüngsten Begegnungen der beiden Teams betrachtet. Hannover 96 hat in den letzten sieben Pflichtspielduellen mit dem 1. FC Köln nur einmal verloren, und das war im März 2016 mit einem 0:2 auf eigenem Platz. Besonders bemerkenswert ist, dass die Niedersachsen in den letzten drei Auswärtsspielen in Köln ungeschlagen blieben, was den letzten Heimsieg der Kölner gegen Hannover auf Oktober 2011 datiert. Diese Statistik könnte den Gästen heute zusätzlichen Rückenwind verleihen.





{ "placeholderType": "MREC" }

Köln - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1



Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Torhütern beider Teams. Kölns Marvin Schwäbe hat in dieser Zweitliga-Saison in seinen drei Einsätzen eine makellose Bilanz ohne Gegentor und führt mit einer beeindruckenden Abwehrquote von 100% die Liga an. Auf der anderen Seite steht Ron-Robert Zieler, der gebürtige Kölner im Tor von Hannover 96, der mit einer Abwehrquote von 82% ebenfalls zu den besten der Liga zählt.

Während Köln die meisten Schüsse abgegeben und die meisten Großchancen erspielt hat, stellt Hannover mit nur zwölf Gegentoren die beste Defensive der Liga. Es wird interessant zu sehen sein, ob Kölns Offensivpower gegen Hannovers Abwehrbollwerk durchbrechen kann.



Formstärke und Aufstiegsambitionen Der 1. FC Köln befindet sich in einer beeindruckenden Formphase, nachdem sie am vergangenen Spieltag ihren dritten Zweitliga-Sieg in Folge feierten. Bemerkenswerterweise haben sie dabei in keinem dieser Spiele ein Gegentor kassiert. Mit 21 Punkten aus den ersten 13 Spielen stehen die Zeichen für die Kölner gut, denn in der Vergangenheit stiegen sie mit einer ähnlichen Punkteausbeute stets am Saisonende auf. Der 1. FC Köln befindet sich in einer beeindruckenden Formphase, nachdem sie am vergangenen Spieltag ihren dritten Zweitliga-Sieg in Folge feierten. Bemerkenswerterweise haben sie dabei in keinem dieser Spiele ein Gegentor kassiert. Mit 21 Punkten aus den ersten 13 Spielen stehen die Zeichen für die Kölner gut, denn in der Vergangenheit stiegen sie mit einer ähnlichen Punkteausbeute stets am Saisonende auf.

Hannover 96 hingegen hat nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen erstmals seit April 2023 einen kleinen Dämpfer in ihrer Saisonbilanz hinnehmen müssen. Die Niedersachsen werden alles daransetzen, diese Negativserie zu beenden.



Schlüsselspieler und taktische Finessen Ein Spieler, der heute besonders im Fokus stehen könnte, ist Kölns Tim Lemperle. Mit sechs Toren in dieser Saison hat er bereits seine Vorjahresleistung eingestellt und ist eine konstante Bedrohung für jede Abwehr. Besonders gefährlich ist er bei Kopfbällen, was Köln mit sechs Kopfballtoren zum zweitstärksten Team der Liga in dieser Kategorie macht. Auf der anderen Seite wird Hannover versuchen, seine Zweikampfstärke auszuspielen, auch wenn sie mit einer der niedrigsten Zweikampfquoten der Liga zu kämpfen haben. Beide Teams werden ihre taktischen Finessen ausspielen müssen, um die Oberhand in diesem Duell zu gewinnen. Ein Spieler, der heute besonders im Fokus stehen könnte, ist Kölns Tim Lemperle. Mit sechs Toren in dieser Saison hat er bereits seine Vorjahresleistung eingestellt und ist eine konstante Bedrohung für jede Abwehr. Besonders gefährlich ist er bei Kopfbällen, was Köln mit sechs Kopfballtoren zum zweitstärksten Team der Liga in dieser Kategorie macht. Auf der anderen Seite wird Hannover versuchen, seine Zweikampfstärke auszuspielen, auch wenn sie mit einer der niedrigsten Zweikampfquoten der Liga zu kämpfen haben. Beide Teams werden ihre taktischen Finessen ausspielen müssen, um die Oberhand in diesem Duell zu gewinnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Köln gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KOE gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: 1. FC Köln gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur {channel_link}!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand {highlights_link} in Videoclips erleben.