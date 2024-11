2. Bundesliga heute: Magdeburg - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 09.11.2024 • 10:10 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, den 9. November 2024, kommt es um 13:00 Uhr in der Avnet Arena zu einem besonderen Duell: Der 1. FC Magdeburg trifft erstmals in einem Pflichtspiel auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Beide Teams sind in der aktuellen Zweitliga-Saison seit vier Spielen sieglos und stehen somit unter Druck, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Während der FCM in der Heimtabelle mit nur vier Punkten und -3 Toren das Schlusslicht bildet, hat Ulm mit neun Punkten nach elf Partien seine schwächste Zweitliga-Saison bisher.

{ "placeholderType": "MREC" }

Magdeburg - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Magdeburg muss in diesem Spiel auf zwei gesperrte Spieler verzichten: Falko Michel und Martijn Kaars, die zuletzt in Kaiserslautern beide vom Platz gestellt wurden. Besonders der Ausfall von Kaars, der mit fünf Toren der beste Torschütze der Magdeburger ist und ligaweit den höchsten Expected-Goals-Wert aufweist, wird die Mannschaft vor eine Herausforderung stellen. Trotz dieser Rückschläge hat der FCM in dieser Saison bereits 35 Großchancen kreiert, was nur vom 1. FC Köln übertroffen wird.

SSV Ulm: Defensive Stärke trifft auf offensive Schwäche

Der SSV Ulm hat in dieser Saison mit nur 13 Gegentoren eine der besten Defensiven der Liga, während die Offensive mit lediglich zehn Toren die zweitschwächste ist. Interessant ist, dass Ulm ligaweit die wenigsten Schüsse aufs eigene Tor zulässt, aber auch selbst nur wenige Schüsse abgibt. Besonders gefährlich sind die Ulmer bei Standardsituationen, aus denen sie 60% ihrer Tore erzielt haben. Der 1. FC Magdeburg sollte daher besonders bei ruhenden Bällen wachsam sein, da sie in letzter Zeit anfällig für Gegentore nach Standards waren.

Startelf-Rotation als Schlüssel zum Erfolg?

Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits 23 Startelf-Wechsel vorgenommen, was auf eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit hinweist. Allerdings ist es beiden Teams bisher nicht gelungen, in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mit der gleichen Startelf aufzulaufen. Diese Rotation könnte heute entscheidend sein, um frischen Wind in die Partie zu bringen und den lang ersehnten Sieg zu sichern. Ob der 1. FC Magdeburg seinen Heimfluch brechen kann oder ob der SSV Ulm seine ungeschlagene Serie ausbauen wird, bleibt abzuwarten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Magdeburg gegen SSV Ulm 1846 Fußball heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen ULM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SSV Ulm 1846 Fußball im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SSV Ulm 1846 Fußball im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.