Baumgart will Punkte liefern: "Druck gibt es immer"

Steffen Baumgart lässt sich vom zunehmenden Druck beim Hamburger SV nicht beunruhigen und will im Duell der Zweitliga-Schwergewichte gegen Schalke die Trendwende schaffen. „Druck auf dem Kessel ist in unserem Job immer“, sagte der Trainer der Hanseaten vor dem Samstagabendspiel der 2. Bundesliga (20.30 Uhr live im Free-TV auf SPORT1), in dem es für beide Traditionsklubs um viel geht: „Schalke 04 hat auch Druck auf dem Kessel. Bei beiden Vereinen hast du nur Gegenwind.“