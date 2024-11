Darum gibt es in der 2. Bundesliga an diesem Spieltag nur zwei Spiele am Sonntag

Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga finden am Sonntag statt drei nur zwei Spiele statt. Die DFL nennt einen kuriosen Grund für die Verlegung auf den Samstag.

Die DFL räumte bei der Gestaltung des Spielplans ein Versäumnis ein. So hatte die Liga die Partie der 96er ursprünglich für den Sonntag vorgesehen. Doch an diesem besonderen Feiertag sind in Niedersachsen „öffentliche sportliche Veranstaltungen gewerblicher Art“ nicht erlaubt. „In Bezug auf die Feiertagsregelung ist bei der Datenübertragung ein Fehler unterlaufen“, räumte Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Spielbetrieb und Fans, ein.

So bleiben für den Sonntagnachmittag nur die beiden Zweitligaspiele zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig sowie SSV Jahn Regensburg gegen den 1. FC Magdeburg stehen. In den betreffenden Bundesländern sind Sportveranstaltungen am Totensonntag erlaubt, in Rheinland-Pfalz ab 13.00 Uhr, in Bayern generell.