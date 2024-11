Düsseldorf fällt im Aufstiegsrennen weiter zurück

Fortuna Düsseldorf verliert im Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auch nach der Länderspielpause an Boden. Die Rheinländer unterlagen im „Freispiel“ vor großer Kulisse 0:2 (0:0) gegen die SV Elversberg und warten inzwischen seit vier Spielen auf einen Sieg. Der Außenseiter aus dem Saarland düpierte erneut einen Topklub und schob sich an der Fortuna vorbei auf den dritten Platz vor. Der SC Paderborn hatte am Freitag mit dem 3:2 gegen dem 1. FC Nürnberg die Tabellenführung übernommen.