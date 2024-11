Eichner verlängert beim KSC bis 2027

Der in Sinsheim geborene Eichner ist seit Februar 2020 beim Karlsruher SC im Amt. Zuvor war er in dem Verein bereits als Co-Trainer der Profis so wie als Jugendtrainer tätig. Auch sein erstes Bundesligaspiel als Profi bestritt Eichner einst für die Badener. In der laufenden Zweitligasaison steht der KSC nach zwölf Spieltagen auf Tabellenrang vier.