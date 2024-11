Fürth patzt bei Siewert-Einstand

Auch nach dem Trainerwechsel bleibt das Kleeblatt in der Krise. Der KSC beendet dagegen seinen Negativtrend.

Die SpVgg Greuther Fürth hat die Premiere von Trainer Jan Siewert verpatzt und bleibt in der Krise. Im ersten Spiel unter dem 42-Jährigen verlor das Kleeblatt in der 2. Bundesliga gegen den ambitionierten Karlsruher SC mit 2:3 (1:0). Für die SpVgg, die in den letzten neun Spielen nur einen Sieg holte, war es der nächste bittere Rückschlag.