Hertha BSC: Reese-Comeback gegen Ulm offen

Ein Comeback von Schlüsselspieler Fabian Reese vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC am kommenden Wochenende ist weiterhin offen. "Ich bin jeden Tag im Austausch mit ihm. Auch morgen nochmal. Dann werden wir gucken für Samstag", sagte Trainer Cristian Fiel am Donnerstag. Reese war am vergangenen Dienstag nach viermonatiger Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, seither absolvierte er drei Einheiten.