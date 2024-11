Hertha-Profi Reese vor Kader-Comeback

Nach viermonatiger Verletzungspause könnte der Schlüsselspieler in Magdeburg ins Aufgebot zurückkehren.

Schlüsselspieler Fabian Reese könnte in der laufenden Woche möglicherweise sein ersehntes Comeback für den Zweitligisten Hertha BSC geben. „Ich sag es euch ehrlich: Wenn ich ihn nicht mitnehme, könnte es Ärger geben“, sagte Trainer Cristian Fiel schmunzelnd vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg am Freitag ( 18.30 Uhr im LIVETICKER ).

Reese war in der Vorwoche nach viermonatiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining eingestiegen, im Juli hatte sich der 26-Jährige im Test bei Energie Cottbus schwer am Sprunggelenk verletzt und einer Operation unterziehen müssen. „Er gibt von Tag eins an Vollgas“, sagte Fiel. Zuletzt hatte es beim Heimspiel gegen Aufsteiger SSV Ulm (2:2) noch nicht für einen Kaderplatz gereicht.