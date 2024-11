Medien: Zweitligist trennt sich erneut von Trainer

In der zweiten Runde im DFB-Pokal scheiterte Fürth an Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg (0:1), in der Liga verlor das Kleeblatt gegen Darmstadt (1:5) und Köln (0:1). Haas sollte die Franken eigentlich bis zur Winterpause betreuen. Dieser Plan wird nun offenbar geändert.